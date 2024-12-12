Новости градостроительного комплекса Москвы

На территории промзоны Северное Очаково построят детский сад и школу почти на 2 тысячи учащихся. Об этом сообщил Сергей Собянин. На территории также возведут жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой.

"Поликлиника площадью почти 10 тысяч квадратных метров на 560 посещений в смену будет оснащена современным медицинским оборудованием. В здании предусмотрены пять наземных этажей и подвал. Инвестор возводит объект по договору участия и после окончания строительства передаст его в столичную систему здравоохранения. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

На станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии идет подготовка к строительству – устройство ограждающих конструкций котлована. Станция "ЗИЛ" расположится на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских.