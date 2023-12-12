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Новости

12 декабря, 13:30

Город

Всероссийский студенческий форум "Твой ход – 2023" на ВДНХ продлится до 15 декабря

Всероссийский студенческий форум "Твой ход – 2023" на ВДНХ продлится до 15 декабря

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Марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ запустили на ВДНХ в столице

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Провести свободное время можно на ВДНХ во вторник, 12 декабря. Одним из самых популярных павильонов стал "Макет Москвы" – его посетили уже более двух миллионов человек.

Для жителей столицы запустили просветительский марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ. Также на ВДНХ проходит Всероссийский студенческий форум "Твой ход – 2023", который продлится до 15 декабря.

О традициях регионов жителям и гостям столицы расскажут в павильонах Калмыкии и Волгоградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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