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12 декабря, 12:30

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Марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ запустили на ВДНХ в столице

Марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ запустили на ВДНХ в столице

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Провести свободное время можно на ВДНХ во вторник, 12 декабря. Одним из самых популярных павильонов стал "Макет Москвы" – его посетили уже более двух миллионов человек.

Для жителей столицы запустили просветительский марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ. Также на ВДНХ проходит Всероссийский студенческий форум "Твой ход – 2023".

О традициях регионов жителям и гостям столицы расскажут в павильонах Калмыкии и Волгоградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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