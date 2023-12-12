Марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ запустили на ВДНХ в столице

Провести свободное время можно на ВДНХ во вторник, 12 декабря. Одним из самых популярных павильонов стал "Макет Москвы" – его посетили уже более двух миллионов человек.

Для жителей столицы запустили просветительский марафон в честь 30-летия Совета Федерации РФ. Также на ВДНХ проходит Всероссийский студенческий форум "Твой ход – 2023".

О традициях регионов жителям и гостям столицы расскажут в павильонах Калмыкии и Волгоградской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

