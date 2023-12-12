12 декабря, 12:00Город
Программу нового сезона столичной акции "День без турникета" определят москвичи
Программу нового сезона акции "День без турникета" определят участники "Активного гражданина". Об этом пишет портал mos.ru. Голосование уже началось. Среди предложенных вариантов на 2024 год – музеи, технопарки, центры дизайна. Всего шесть вариантов.
Экскурсии начнутся весной. "День без турникета" проводят в столице с 2012 года. За это время в нем поучаствовали более 400 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.