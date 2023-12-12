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12 декабря, 12:00

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Программу нового сезона столичной акции "День без турникета" определят москвичи

Программу нового сезона столичной акции "День без турникета" определят москвичи

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Программу нового сезона акции "День без турникета" определят участники "Активного гражданина". Об этом пишет портал mos.ru. Голосование уже началось. Среди предложенных вариантов на 2024 год – музеи, технопарки, центры дизайна. Всего шесть вариантов.

Экскурсии начнутся весной. "День без турникета" проводят в столице с 2012 года. За это время в нем поучаствовали более 400 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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