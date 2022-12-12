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Новости

12 декабря, 22:15

Город

Дома в виде книг на Новом Арбате превратили в гигантский триколор

Дома в виде книг на Новом Арбате превратили в гигантский триколор

Городские службы работают в круглосуточном режиме в Москве

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

"Мой район. Навигатор": капремонт зал "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": новогодние украшения появились на улицах Москвы

Москвичам рассказали о программе зимнего сезона на ВДНХ

Главную новогоднюю ель РФ доставят в Кремль 14 декабря

В ЦОДД предупредили о больших заторах в вечерний час пик 12 декабря

Специалисты ЦОДД предупредили о больших заторах в вечерний час пик 12 декабря

Новости часа: транспортная стратегия РФ может быть пересмотрена с учетом текущих реалий

Дома в виде книг на Новом Арбате превратили в гигантский триколор в честь Дня Конституции, которые отмечается 12 декабря. Всех россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил усилия властей в соблюдении закрепленных в конституции гарантий. Основной закон приняли в 1993 году, но в текст неоднократно вносили изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоСветлана Ключникова
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