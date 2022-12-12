Дома в виде книг на Новом Арбате превратили в гигантский триколор в честь Дня Конституции, которые отмечается 12 декабря. Всех россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил усилия властей в соблюдении закрепленных в конституции гарантий. Основной закон приняли в 1993 году, но в текст неоднократно вносили изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





(( https://www.mskagency.ru/materials/3264075 ))