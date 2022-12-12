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Новости

12 декабря, 22:15

Город

Городские службы работают в круглосуточном режиме в Москве

Городские службы работают в круглосуточном режиме в Москве

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

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В Москву буквально затапливает из-за дождей, мокрого снега и аномального потепления. Из-за этого коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. При этом общественный транспорт работает без сбоев.

Сотрудники очищают водоприемные колодцы от снежной шульги и наледи для пропуска талых вод в ливневую сеть. В местах возможных скоплениях воды дежурит специализированная водооткачивающая техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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