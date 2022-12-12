Городские службы работают в круглосуточном режиме в Москве

В Москву буквально затапливает из-за дождей, мокрого снега и аномального потепления. Из-за этого коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. При этом общественный транспорт работает без сбоев.



Сотрудники очищают водоприемные колодцы от снежной шульги и наледи для пропуска талых вод в ливневую сеть. В местах возможных скоплениях воды дежурит специализированная водооткачивающая техника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

