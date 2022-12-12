Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

В Москве продолжается ледяной дождь. На фоне плюсовой температуры в столице стремительно тает снег, из-за чего столицу буквально затопило. Глубина луж на проезжей части превышает 20 сантиметров. Многие москвичи пересели на общественный транспорт, а городские службы работают в усиленном режиме. На улицах дежурят 300 бригад, которые откачивают воду с улиц.

Руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток" Евгений Лукашевич рассказал, что сотрудники очищают водоприемные колодцы от наледи для пропуска талых вод в ливневую сеть. В местах возможных скоплениях воды дежурит специализированная водооткачивающая техника. Под особым контролем находятся низинные места и остановки общественного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

