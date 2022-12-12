Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 декабря, 21:15

Город

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды

"Мой район. Навигатор": капремонт зал "Дружба" в Лужниках

"Мой район. Навигатор": новогодние украшения появились на улицах Москвы

Москвичам рассказали о программе зимнего сезона на ВДНХ

Главную новогоднюю ель РФ доставят в Кремль 14 декабря

В ЦОДД предупредили о больших заторах в вечерний час пик 12 декабря

Специалисты ЦОДД предупредили о больших заторах в вечерний час пик 12 декабря

Новости часа: транспортная стратегия РФ может быть пересмотрена с учетом текущих реалий

Главную новогоднюю ель России доставят в Кремль 14 декабря

Столичные врачи вылечили более 280 детей из ЛНР и ДНР

В Москве продолжается ледяной дождь. На фоне плюсовой температуры в столице стремительно тает снег, из-за чего столицу буквально затопило. Глубина луж на проезжей части превышает 20 сантиметров. Многие москвичи пересели на общественный транспорт, а городские службы работают в усиленном режиме. На улицах дежурят 300 бригад, которые откачивают воду с улиц.

Руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток" Евгений Лукашевич рассказал, что сотрудники очищают водоприемные колодцы от наледи для пропуска талых вод в ливневую сеть. В местах возможных скоплениях воды дежурит специализированная водооткачивающая техника. Под особым контролем находятся низинные места и остановки общественного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика