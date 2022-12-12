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12 декабря, 22:30

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Главную новогоднюю ель РФ доставят в Кремль 14 декабря

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Главной елкой России стало 95-летнее дерево из Подмосковья. Поиски новогодней ели для Соборной площади начались еще летом. Дерево должно соответствовать определенным параметрам – не меньше 25 метров в высоту и не старше 120 лет.

В этом году были предложены 62 варианта, в шорт-лист попали 37 деревьев. 12 декабря ель спилили в Волоколамском районе, а 14 декабря ее доставят в Московский Кремль. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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