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Новости

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Происшествия

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей

Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Елка из Подмосковья украсит Кремль на Новый год

Почетный караул у Могилы неизвестного солдата отметил 25-летний юбилей

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 85 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": движение затруднено на ТТК

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

"Мой район. Обратная связь": тропу здоровья организовали в строящемся парке "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей. Об этом сообищил заммэра столицы Петр Бирюков.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен. Об этом заявили в МЧС.

Главную елку страны, которая украсит площадь в Кремле, спилили в Подмосковье. Об этом рассказали организаторы.

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