Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы работают в усиленном режиме из-за ледяных дождей. Об этом сообищил заммэра столицы Петр Бирюков.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен. Об этом заявили в МЧС.

Главную елку страны, которая украсит площадь в Кремле, спилили в Подмосковье. Об этом рассказали организаторы.