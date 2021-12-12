Москвичам показали площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". В центре города установили новогодние декорации и арт-объекты.

В некоторых местах гостей встречали игрушки-Щелкунчики под музыку Чайковского и Штрауса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

