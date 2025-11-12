Форма поиска по сайту

12 ноября, 22:30

Общество

Более трети москвичей тратят на кофе с собой до 5 тысяч рублей в месяц

Более трети москвичей тратят на кофе с собой до пяти тысяч рублей в месяц. Для многих это не просто напиток, а образ жизни.

При этом каждый год зерна сильно дорожают, но даже это не помогает кофеманам избавиться от привычки купить несколько бумажных стаканчиков в течение дня.

Что будет с ценами в 2026 году? Почему врачи советуют ограничивать себя в количестве кофе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

