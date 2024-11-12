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Новости

12 ноября, 20:00

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Новости часа: две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО

Новости часа: две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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