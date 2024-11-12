Новости часа: две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Столичный прокат запустил сервис хранения и обслуживания велосипедов горожан зимой, проинформировали власти Москвы.

Обновленный центр "Мои документы" открыли в Южном Тушине, сообщает портал мэра и правительства Москвы.