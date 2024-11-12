Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 18:30

Город

Новости часа: семь домов приведут в порядок до конца года в рамках программы реновации

Новости часа: семь домов приведут в порядок до конца года в рамках программы реновации

Москвичи прислали видео, как кормят голубей в парке в районе Одинцово

Еще шесть турбокольцевых перекрестков появятся в Москве

Москвич прислал видео, как он подкармливает синицу

В Москве завершена реставрация исторической части ЦУМ

"Город без окраин": Покровское-Стрешнево

Новости часа: игровую зону сделали на территории парка "Яуза"

Шесть новых турбокольцевых перекрестков появятся в Москве

Образовательные учреждения Москвы получили 15 новых зданий

"Мой район. Новости": на базе больницы имени Филатова построят центр женского здоровья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь домов с балюстрадами приведут в порядок до конца года в рамках программы капремонта жилфонда, проинформировал комплекс городского хозяйства Москвы.

Для молодежи разработали новые форматы экскурсий по культурным местам, среди них квесты и блог-туры. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

48% москвичей выбирают для поездок электросамокат вместо автомобиля, сообщили в Дептрансе.

Читайте также
городкультураобществотранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика