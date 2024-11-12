Новости часа: семь домов приведут в порядок до конца года в рамках программы реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь домов с балюстрадами приведут в порядок до конца года в рамках программы капремонта жилфонда, проинформировал комплекс городского хозяйства Москвы.

Для молодежи разработали новые форматы экскурсий по культурным местам, среди них квесты и блог-туры. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

48% москвичей выбирают для поездок электросамокат вместо автомобиля, сообщили в Дептрансе.