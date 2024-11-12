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Новости

12 ноября, 11:45

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Новости часа: две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО

Новости часа: две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две поликлиники для взрослых и детей откроют в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве заработал первый в стране 5D-кинотеатр для профориентации старшеклассников. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Брелоки "Тройка" с изображением манула Тимофея выпустили в столице, проинформировал Дептранс.

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