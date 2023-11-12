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12 ноября, 22:15

Город

Столичным предпринимателям рассказали, как получить поддержку от города

Столичным предпринимателям рассказали, как получить поддержку от города

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Предприниматели-экспортеры из Москвы, которые поставляют свою продукцию в дружественные страны, могут получить поддержку от города: до 13 ноября продолжается прием заявок на получение грантов.

Подать документы могут индивидуальные предприниматели и физлица, заключившие внешнеторговый договор на сумму более шести миллионов рублей. Они могут получить финансовую помощь в размере 10% от суммы экспортного контракта, но не более десяти миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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