Столичным предпринимателям рассказали, как получить поддержку от города

Предприниматели-экспортеры из Москвы, которые поставляют свою продукцию в дружественные страны, могут получить поддержку от города: до 13 ноября продолжается прием заявок на получение грантов.

Подать документы могут индивидуальные предприниматели и физлица, заключившие внешнеторговый договор на сумму более шести миллионов рублей. Они могут получить финансовую помощь в размере 10% от суммы экспортного контракта, но не более десяти миллионов рублей.

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