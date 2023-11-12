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12 ноября, 08:15

Город

Несколько строительных проектов реализуют на севере Москвы в течение пяти лет

Несколько строительных проектов реализуют на севере Москвы в течение пяти лет

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Несколько масштабных проектов реализуют на севере Москвы в течение пяти лет. Там появятся новые школы и детские сады, также многофункциональная ледовая арена.

Известно, что в этом году город заключил семь договоров аренды земли, в общей сложности инвесторам и застройщикам предоставили 13 гектаров. Об этом рассказал заммэра по экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь недвижимости составит примерно 230 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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