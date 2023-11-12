Несколько строительных проектов реализуют на севере Москвы в течение пяти лет

Несколько масштабных проектов реализуют на севере Москвы в течение пяти лет. Там появятся новые школы и детские сады, также многофункциональная ледовая арена.

Известно, что в этом году город заключил семь договоров аренды земли, в общей сложности инвесторам и застройщикам предоставили 13 гектаров. Об этом рассказал заммэра по экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь недвижимости составит примерно 230 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.