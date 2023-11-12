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12 ноября, 09:45

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Музейная неделя начнется в столице с 13 ноября

Музейная неделя начнется в столице с 13 ноября

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С 13 ноября в Москве стартует музейная неделя. Жителей столицы приглашают бесплатно посетить различные выставки. Например, можно увидеть отреставрированные картины художника Александра Тышлера в музее-панораме "Бородинская битва".

В программе также участвуют музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно". С полным списком и расписанием можно посмотреть на сайте Московской музейной недели.

Акция продлится с 13 по 19 ноября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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