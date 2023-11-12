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12 ноября, 09:45

Город

Москвичам рассказали о благоустройстве территории вокруг станций столичного метро

Москвичам рассказали о благоустройстве территории вокруг станций столичного метро

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В Москве начали изменять территории у станций метро. Например, завершилось благоустройство у "Чистых прудов" и "Белорусской".

Отмечается, что в городе пересмотрели подход к организации территорий рядом с транспортными объектами. Вместо узких пешеходных дорог и ларьков стали возникать скверы. Известно, что в Москве благоустроят еще около 60 транспортных объектов: станций метро, МЦД и четырех городских вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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