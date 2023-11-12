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12 ноября, 09:15

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Гостей стенда Москвы научат делать мультфильмы на выставке-форуме "Россия"

Гостей стенда Москвы научат делать мультфильмы на выставке-форуме "Россия"

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Гостей стенда Москвы на выставке-форуме "Россия" научат делать мультфильмы. Участники мастер-классов попробуют оживить персонажей и снять собственные истории.

Сюрпризы для посетителей приготовили все участники выставки-форума. Экспозиции представили все 89 регионов России.

Международная выставка-форум Россия на ВДНХ продлится до 12 апреля. Она открыта 6 дней в неделю. Выходной – понедельник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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