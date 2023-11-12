Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 09:15

Город

Новые выделенные полосы появились для общественного транспорта в Москве

Новые выделенные полосы появились для общественного транспорта в Москве

Более 3 километров новых выделенных полос заработают в Москве с 2 декабря

Собянин рассказал о строительстве детской больницы Святого Владимира в Сокольниках

"Мой район. Навигатор": самая маленькая сталинская высотка находится на Каланчевской улице

"Мой район. Навигатор": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершено в столице

Тысячи любителей поп-культуры собрались на "Фандом Фест ВКонтакте"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Люди выстроились в очередь на фестиваль "Арт Лайф" в "Манеже"

Фестиваль в поддержку животных из приютов в Москве завершится 12 ноября

Еще 7 путепроводов откроют в столице в ближайшие годы

Новые выделенные полосы появляются регулярно для общественного транспорта в Москве. Они не только позволяют экономить время в пути, но и снижают аварийность на дорогах. Так, открыты еще пять дорог с подобными полосами.

Общая протяженность новых полос – почти два километра. По этим участкам улиц проходят 17 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются больше 100 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоАнастасия БородинаКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика