Новые выделенные полосы появились для общественного транспорта в Москве

Новые выделенные полосы появляются регулярно для общественного транспорта в Москве. Они не только позволяют экономить время в пути, но и снижают аварийность на дорогах. Так, открыты еще пять дорог с подобными полосами.

Общая протяженность новых полос – почти два километра. По этим участкам улиц проходят 17 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются больше 100 тысяч человек.

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