Отопление и горячую воду отключили в районах Марьино и Братеево. По словам жителей, об этой ситуации они узнали из объявлений на подъездах.

На юге Москвы изменилась схема проезда наземного транспорта. Это связано с закрытием участка зеленой ветки метро. Автомобилистам стоит быть особо внимательными на Каширском шоссе.

В Сосенском готова поликлиника с женской консультацией. Заработали детские поликлиники в Кунцево, Войковском и Савеловском районах, завершили строительство поликлиники в районе Южное Медведково.

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