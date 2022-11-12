Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 ноября, 20:30

Общество

Отопление и горячую воду отключили в районах Марьино и Братеево

Отопление и горячую воду отключили в районах Марьино и Братеево

В Марьине и Братееве без отопления и горячей воды остались сотни домов

"Москва глазами": инспектор ДПС

В Москве создали уникальную цифровую экосистему взаимодействия жителей и города

"Мой район. Навигатор": в Москве готовят катки к зимнему сезону

"Мой район. Навигатор": новые выделенные полосы запустят в Москве

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершили на Ленинском проспекте

В Москве переделали часть парковок

У супермаркетов в Москве появились новогодние елки

"Жизнь в большом городе": цифровые технологии

Отопление и горячую воду отключили в районах Марьино и Братеево. По словам жителей, об этой ситуации они узнали из объявлений на подъездах.

На юге Москвы изменилась схема проезда наземного транспорта. Это связано с закрытием участка зеленой ветки метро. Автомобилистам стоит быть особо внимательными на Каширском шоссе.

В Сосенском готова поликлиника с женской консультацией. Заработали детские поликлиники в Кунцево, Войковском и Савеловском районах, завершили строительство поликлиники в районе Южное Медведково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортобществомедицинавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика