Историк рассказал о военной истории усадьбы Воронцово
Как рассказал историк Москвы Александр Васькин, усадьба Воронцово имеет уникальное военное прошлое. В 1812 году по инициативе московского гражданского губернатора Николая Обрескова на ее территории сооружался дирижабль для помощи в войне с Наполеоном. Со временем оранжерея усадьбы была перестроена в жилой флигель.
В Москве завершилась реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Специалисты отреставрировали фасады, кровлю и стропильную систему, а также воссоздали исторический шпиль на куполе. Все элементы интерьера были изготовлены по историческим аналогам. Сегодня это одно из любимых мест отдыха москвичей и туристов.
