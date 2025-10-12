Историк рассказал о военной истории усадьбы Воронцово

Как рассказал историк Москвы Александр Васькин, усадьба Воронцово имеет уникальное военное прошлое. В 1812 году по инициативе московского гражданского губернатора Николая Обрескова на ее территории сооружался дирижабль для помощи в войне с Наполеоном. Со временем оранжерея усадьбы была перестроена в жилой флигель.

В Москве завершилась реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Специалисты отреставрировали фасады, кровлю и стропильную систему, а также воссоздали исторический шпиль на куполе. Все элементы интерьера были изготовлены по историческим аналогам. Сегодня это одно из любимых мест отдыха москвичей и туристов.

