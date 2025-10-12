Реставраторы сохранили исторические особенности восточного флигеля усадьбы Воронцово

В столице завершились работы по реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово.

Как рассказала главный архитектор проекта Елена Киселева, реставраторы постарались сохранить все исторические особенности флигеля, включая характерные большие оконные проемы и витражи.

Особую сложность представляла нехватка архивных материалов – сохранились лишь фотографии поврежденного здания, сделанные после пожаров и разрушений.

