Коммунальные службы начали мыть улицы Москвы специальным шампунем

В Москве началась активная подготовка к зимнему сезону. Коммунальные службы приступили к мойке городских улиц с использованием специального шампуня, который эффективно удаляет сложные загрязнения – масляные пятна и въевшуюся грязь.

Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, моющее средство абсолютно безвредно для окружающей среды. Обработке подвергаются не только проезжие части, но и тротуары с дворовыми территориями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.