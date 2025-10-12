Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 09:15

Город

Коммунальные службы начали мыть улицы Москвы специальным шампунем

Коммунальные службы начали мыть улицы Москвы специальным шампунем

Температура в столице не поднимется выше 7 градусов 12 октября

Концерт рэпера "Нигатива" состоялся на площадке МТС Live Холл

Ремонт пешеходной части Парящего моста начался в парке "Зарядье"

Свыше 50 тыс человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" на ВДНХ

В Москве состоялся концерт рэпера "Нигатива"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 октября

Специалисты промыли дороги в Москве в рамках подготовки к зиме

Ярмарки выходного дня в Москве изменили время работы

Экскурсии на речных электросудах стали регулярными в Москве

В Москве началась активная подготовка к зимнему сезону. Коммунальные службы приступили к мойке городских улиц с использованием специального шампуня, который эффективно удаляет сложные загрязнения – масляные пятна и въевшуюся грязь.

Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, моющее средство абсолютно безвредно для окружающей среды. Обработке подвергаются не только проезжие части, но и тротуары с дворовыми территориями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика