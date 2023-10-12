Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 15:00

Город

Москвичам рассказали о гранд-финале соревнований "Кибердром" в столице

Москвичам рассказали о гранд-финале соревнований "Кибердром" в столице

Шестой сезон проекта "Музыка в метро" стартовал в столице

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Строительство дублера Люблинской улицы начнется до конца года

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Москвичам рассказали, как изменится Белорусский вокзал в процессе реконструкции

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Москвичам рассказали о реконструкции Белорусского вокзала

В индустриальном парке "Руднево" проходит гранд-финал соревнований "Кибердром". В нем принимают участие разработчики проектно-конструкторских решений.

Соревнования проходят в рамках Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности". На соревнованиях проверяют навыки участников управлять дронами в ручном и автономном режиме.

Позже в Москве пройдет Кубок мэра по беспилотным авиационным системам. Основная задача этих мероприятий – привлечь в приоритетную отрасль новые кадры и талантливую молодежь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика