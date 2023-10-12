Москвичам рассказали о гранд-финале соревнований "Кибердром" в столице

В индустриальном парке "Руднево" проходит гранд-финал соревнований "Кибердром". В нем принимают участие разработчики проектно-конструкторских решений.

Соревнования проходят в рамках Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности". На соревнованиях проверяют навыки участников управлять дронами в ручном и автономном режиме.

Позже в Москве пройдет Кубок мэра по беспилотным авиационным системам. Основная задача этих мероприятий – привлечь в приоритетную отрасль новые кадры и талантливую молодежь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.