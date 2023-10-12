В столице открыли прием заявок на гранты для участников Московского иннокластера

В столице стартовал третий этап приема заявок на гранты для участников Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Компании, представляющие сферы науки, промышленности и информационных технологий могут получить в год до 30 миллионов рублей. Это деньги на создание новых производств и модернизацию существующих. Таким образом участники смогут возместить до половины затрат на покупку или лизинг оборудования, а также выплаты процентов по кредитам.

Как отметила вице-мэр, эта мера поддержки – самая востребованная. С начала года 320 предприятий уже воспользовались грантами на развитие производства. А общий размер финансирования превысил один миллиард рублей. Заявки можно подать на платформе i.moscow до 1 ноября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.