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12 октября, 10:45

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В Москве началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево"

В Москве началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево"

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На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево". Там появятся зоны отдыха, спортивные площадки, велодорожки и экологические тропы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, проект разработали с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, которые размещены в парке. В итоге уберут под землю воздушные линии и модернизируют систему освещения, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Завершить основные работы планируют во втором квартале 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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