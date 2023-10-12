В Москве началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево"

На востоке Москвы началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево". Там появятся зоны отдыха, спортивные площадки, велодорожки и экологические тропы.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, проект разработали с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, которые размещены в парке. В итоге уберут под землю воздушные линии и модернизируют систему освещения, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Завершить основные работы планируют во втором квартале 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.