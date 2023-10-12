В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"

34 тысячи многоквартирных зданий столицы подключили к системе "Электронный дом". Это 99% всего жилого фонда города.

Платформа позволяет жителям участвовать в управлении своей недвижимостью. В ней собраны основные городские сервисы и электронные услуги ЖКХ.

"Электронный дом" позволяет передавать показания приборов учета, оплачивать квитанции и сообщать о неисправностях в квартире, в доме или во дворе. Для регистрации в мобильном приложении или на сайте горожанам достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.