Москвичам показали монтаж ледовой площадки в Парке Горького

Зимним украшением столицы традиционно являются катки. В Парке Горького монтаж ледовой площадки идет полным ходом. На огороженной территории рабочие собирают каркас конструкции.

Когда на лед выйдут первые посетители, зависит от погоды. Обычно это вторая половина ноября. Каток в Парке Горького считается одним из самых крупных в столице, он готов принять одновременно шесть тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.