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12 октября, 08:00

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Москвичам показали монтаж ледовой площадки в Парке Горького

Москвичам показали монтаж ледовой площадки в Парке Горького

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Зимним украшением столицы традиционно являются катки. В Парке Горького монтаж ледовой площадки идет полным ходом. На огороженной территории рабочие собирают каркас конструкции.

Когда на лед выйдут первые посетители, зависит от погоды. Обычно это вторая половина ноября. Каток в Парке Горького считается одним из самых крупных в столице, он готов принять одновременно шесть тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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