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12 октября, 07:45

Город

Эксперты назвали столичные районы с самыми красивыми видами из окна

Эксперты назвали столичные районы с самыми красивыми видами из окна

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Эксперты проанализировали рынок столичной недвижимости и определили дома, из окон которых открывается самый красивый вид на город. Речь идет о так называемых видовых квартирах.

Как выяснилось, половина высоток с панорамным остеклением сконцентрированы в пяти районах Москвы: Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники, Пресненский, Хорошевский и Нагатинский Затон. Цена квадратного метра в таких многоэтажках заметно выше, чем в обычных домах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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