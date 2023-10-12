Эксперты назвали столичные районы с самыми красивыми видами из окна

Эксперты проанализировали рынок столичной недвижимости и определили дома, из окон которых открывается самый красивый вид на город. Речь идет о так называемых видовых квартирах.

Как выяснилось, половина высоток с панорамным остеклением сконцентрированы в пяти районах Москвы: Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники, Пресненский, Хорошевский и Нагатинский Затон. Цена квадратного метра в таких многоэтажках заметно выше, чем в обычных домах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.