Новые музейные пространства откроются на ВДНХ до 2024 года

На ВДНХ до 2024 года откроются новые музейные пространства. Там появится Третьяковка, Музей шоколада, Центральный дом автоспорта и множество других новых павильонов. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной развитию выставочного комплекса в качестве Музейного города.

Главная идея состоит в том, чтобы на одной большой площадке объединить разные выставочные объекты Москвы. Например, на ВДНХ уже появилась постоянная экспозиция Музея Тимирязева. По задумке организаторов, Музейный город – это не только возможность увидеть различные экспонаты, но и посетить обучающие занятия, послушать интересные лекции по истории и искусству.

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