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В Красносельском районе Москвы завершили основные работы по благоустройству улиц

В Красносельском районе Москвы завершили основные работы по благоустройству улиц

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Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что Красносельском районе завершили основные работы по благоустройству улиц. По его словам, главная задачей было сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу.

В рамках проекта расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, установили пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, смонтировали контактную сеть для трамваев.

Территорию дополнительно озеленили. В ближайшее время должны высадить еще несколько десятков деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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