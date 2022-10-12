В Красносельском районе Москвы завершили основные работы по благоустройству улиц

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что Красносельском районе завершили основные работы по благоустройству улиц. По его словам, главная задачей было сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу.

В рамках проекта расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, установили пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, смонтировали контактную сеть для трамваев.

Территорию дополнительно озеленили. В ближайшее время должны высадить еще несколько десятков деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.