Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:45

Город

Реконструкция Гончаровского пруда началась на северо-востоке Москвы

Реконструкция Гончаровского пруда началась на северо-востоке Москвы

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 143 километра

"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

Густой туман накрыл Люблино

"Жизнь в большом городе": волонтеры

Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы приведут в порядок. О масштабных работах по реконструкции рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Сначала водоем осушат и очистят от ила. Его, по оценкам экспертов, накопилось около 800 кубометров. После очистки глубина пруда увеличится с двух до трех метров. Потом отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. В завершении обновят водовыпуск. Закончить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика