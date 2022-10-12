Реконструкция Гончаровского пруда началась на северо-востоке Москвы

Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы приведут в порядок. О масштабных работах по реконструкции рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Сначала водоем осушат и очистят от ила. Его, по оценкам экспертов, накопилось около 800 кубометров. После очистки глубина пруда увеличится с двух до трех метров. Потом отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. В завершении обновят водовыпуск. Закончить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

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