Власти Москвы: контроль соблюдения антиковидных мер в Москве будет продолжен

В Москве будет продолжен контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Будем жестко наказывать и закрывать заведения, если не начнут соблюдать меры", – сказал он.

Немерюк уточнил, что заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. Речь идет о проверке температуры сотрудников и посетителей на входе, расстановке столов на 1,5 метра друг от друга, масочном режиме при передвижении по залу или на танцполе.