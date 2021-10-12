В Москве назвали самые популярные округа для ведения бизнеса. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Первое место, по традиции, за Центральным округом. Это самый частый запрос среди пользователей онлайн-услуг по подбору помещений. На него приходится 20%.

Второе место второй год подряд занимает Юго-Западный округ – 14,5%. И третье – за Южный округом – более 11,5% запросов.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития подчеркнули, что чаще всего в ЦАО ищут помещения с площадью до 25 квадратных метров. Арендная ставка там выше, но окупается она высокой проходимостью.

В основном ищут места для открытия магазинов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.