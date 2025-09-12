Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Актер Милош Бикович стал гостем "Театрального бульвара"

Парад поездов пройдет в Москве в честь Дня города

Завершилось благоустройство шести набережных Москвы-реки

"Мослекторий": Анна Кистанова – об истории Москвы

"Это Москва. Люди": Сергей Мазаев

Более 20 стран примут участие в "Интервидении"

Избирательный участок впервые открыли в вестибюле станции метро "Курская"

Собянин: еще на шести набережных Москвы создали комфортную городскую среду

Жители регионов смогут проголосовать на 14 экстерриториальных участках в Москве

В Москве завершили благоустройство шести набережных. В порядок привели отрезок от Садового кольца до Нагатинского затона. Теперь жители там могут гулять, отдыхать и заниматься спортом.

В выходные в Москве отметят День города. Для горожан и туристов запланированы десятки мероприятий – от концертов и шоу до спортивных и интеллектуальных игр.

Пожар произошел на крупном заводе по производству напитков на Рябиновой улице. По данным МЧС, загорелся первый этаж, который находился на реконструкции. Спасатели эвакуировали из здания четырех человек. Возгорание, предварительная площадь которого составила 40 квадратных метров, потушили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствопроисшествияпожарвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика