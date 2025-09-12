Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

В Москве завершили благоустройство шести набережных. В порядок привели отрезок от Садового кольца до Нагатинского затона. Теперь жители там могут гулять, отдыхать и заниматься спортом.

В выходные в Москве отметят День города. Для горожан и туристов запланированы десятки мероприятий – от концертов и шоу до спортивных и интеллектуальных игр.

Пожар произошел на крупном заводе по производству напитков на Рябиновой улице. По данным МЧС, загорелся первый этаж, который находился на реконструкции. Спасатели эвакуировали из здания четырех человек. Возгорание, предварительная площадь которого составила 40 квадратных метров, потушили.

