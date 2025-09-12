Новости Москвы: на фасаде гостиницы "Украина" начались ремонтные работы

На фасаде гостиницы "Украина" начались ремонтные работы. В первую очередь они коснутся центральной башни. Высота строения – 206 метров, включая 73-метровый шпиль. Там уже установили строительные леса. Само здание представляет собой ансамбль на Кутузовском проспекте, куда входят также два жилых корпуса. Этот памятник архитектуры возвели в 1950-е годы. Он входит в число семи знаменитых сталинских высоток и является визитной карточкой столицы.

На западе Москвы появятся новые комфортные маршруты. Проект включает продление Мосфильмовской улицы. С нее можно будет выехать на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Часть пути пройдет по новым мостам через реку Раменку. Работы там уже начались. После их окончания почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское получат удобный доступ в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД.