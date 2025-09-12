Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 16:30

Город

Новости Москвы: на фасаде гостиницы "Украина" начались ремонтные работы

Новости Москвы: на фасаде гостиницы "Украина" начались ремонтные работы

Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в Москве днем 13 сентября

Собянин: идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ

Секреты приготовления популярных в столице блюд раскроют в программе "Москва сегодня"

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал набирать вес к зиме

ЦИК России оценила работу экстерриториальных участков в Москве

Москвичам пообещали теплые и сухие выходные

Пересадка на Площади трех вокзалов МЦД сократилась до минуты

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Дня города

На фасаде гостиницы "Украина" начались ремонтные работы. В первую очередь они коснутся центральной башни. Высота строения – 206 метров, включая 73-метровый шпиль. Там уже установили строительные леса. Само здание представляет собой ансамбль на Кутузовском проспекте, куда входят также два жилых корпуса. Этот памятник архитектуры возвели в 1950-е годы. Он входит в число семи знаменитых сталинских высоток и является визитной карточкой столицы.

На западе Москвы появятся новые комфортные маршруты. Проект включает продление Мосфильмовской улицы. С нее можно будет выехать на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Часть пути пройдет по новым мостам через реку Раменку. Работы там уже начались. После их окончания почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское получат удобный доступ в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД.

Читайте также
городтранспортвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика