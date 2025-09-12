В Пушкинском сквере для детей проведут мастер-класс "Пластилиновая Москва"

Маленьких жителей столицы 12 сентября ждут творческие мастер-классы. Днем в Пушкинском сквере пройдет занятие "Пластилиновая Москва". Ребята смогут попробовать себя в создании поделок из пластилина и познакомиться с основами лепки.

Вечером праздник продолжится на Болотной площади. Там состоится мастер-класс "Витражные краски: волшебство цвета", где дети создадут яркие рисунки с использованием особых художественных техник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.