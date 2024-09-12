Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

С открытием станции "Потапово" из ТиНАО до БКЛ можно доехать в 2,5 раза быстрее, сообщил Сергей Собянин. Снизится нагрузка на станции метро "Бунинская аллея", "Новомосковская", "Теплый стан" и на прилегающие дороги.

"За счет средств городского бюджета в районе Очаково-Матвеевское планируется построить образовательный комплекс предельной площадью 23 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из школы для 825 учащихся и детского сада для 225 воспитанников", – рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Новый транспортный узел соединит Московский скоростной диаметр с Бакинской улицей и обеспечит дополнительный выезд на М-4 "Дон". В рамках проекта на юге города построят почти 7 километров дорог, включая пять эстакад и тоннель.