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12 сентября, 12:30

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Новости часа: в Москве закончили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Новости часа: в Москве закончили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве закончили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На улице Рогожский Вал отремонтируют 1,6 километра трамвайных путей. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 50 столичных мер поддержки доступно предпринимателям Москвы на профильном портале. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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