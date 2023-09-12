Асфальт на площади более 23 млн квадратных метров поменяют в Москве

В столице до конца 2023 года поменяют асфальт на площади более 23 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Заменят покрытие на крупных магистралях, улицах, внутриквартальных и дворовых проездах. Работы уже идут. Так, например, на Воробьевской набережной асфальт уже обновили. В ближайшее время там нанесут дорожную разметку.

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