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12 сентября, 09:45

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Асфальт на площади более 23 млн квадратных метров поменяют в Москве

Асфальт на площади более 23 млн квадратных метров поменяют в Москве

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В столице до конца 2023 года поменяют асфальт на площади более 23 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Заменят покрытие на крупных магистралях, улицах, внутриквартальных и дворовых проездах. Работы уже идут. Так, например, на Воробьевской набережной асфальт уже обновили. В ближайшее время там нанесут дорожную разметку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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