В Москве открыли движение на новом участке МСД

Тысячи москвичей 12 сентября отправились на работу и вернулись домой по Московскому скоростному диаметру. Это первый будний день работы основного участка дороги. Он идет от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Теперь без светофора можно проехать от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, фактически через весь город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.