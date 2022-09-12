В Перове после ремонта открылся детско-молодежный центр

В Восточном округе столицы после капитального ремонта открылся филиал детско-молодежного центра "Перово". Строители обновили кровлю и фасад здания, поставили новые окна, заменили все инженерные системы. Внутри здания сделали грамотную перепланировку, чтобы помещения для занятий были просторными и функциональными.

Теперь на первом этаже здания есть все необходимое для занятия гимнастикой и спортивными танцами. На втором разместятся вокальные студии, а также кружок робототехники и 3D моделирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.