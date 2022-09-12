Завершились основные работы по благоустройству переулков Арбата и Хамовников. В сквере Мигеля Идальго можно увидеть фрагмент исторической мостовой XIX века. Он выложен из найденной в ходе земляных работ брусчатки.

Работы проводились в переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других. Всего благоустроили 18 исторических переулков.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, главной задачей было сохранить их колорит, добавив при этом комфорта.

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