В столице открыли бессветофорное движение от Бусиновской развязки до Косинской эстакады

12 сентября стал первым будним днем работы основного участка Московского скоростного диаметра. Он идет от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Теперь без светофора можно проехать от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, фактически через весь город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.