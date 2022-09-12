На востоке Москвы завершается строительство дорожного проезда и моста через Яузу

На востоке столицы завершается строительство дорожного проезда и моста через реку Яузу. Работы ведутся в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Проектируемый проезд № 422 свяжет районы Богородское и Сокольники. Между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов появится транспортное движение.

Новый мост через Яузу снизит загруженность двух улиц. Его длина составляет 43 метра. Ширина проезжей части проектируемого проезда – 13,5 метра. В каждом направлении будут организованы две полосы движения. Для пешеходов уже сделали тротуары. На пересечении проезда с проспектом Ветеранов установили новый светофор. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.