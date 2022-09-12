Бессветофорное движение открыли от Бусиновской развязки до Косинской эстакады

12 сентября заработал основной участок Московского скоростного диаметра. Он идет от Ярославского до Дмитровского шоссе. Теперь без светофора можно проехать от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.