Для самокатов могут ввести "медленные зоны"

Для самокатов в новом сезоне могут ввести "медленные зоны". А при движении по пешеходному переходу самокатчиков заставят спешиваться. Городские власти считают, что эти меры должны снизить количество происшествий, участниками которых становятся люди на самокатах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.