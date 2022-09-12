Новый участок МСД появился в навигаторе

Пересечь всю Москву на автомобиле теперь можно всего за 40 минут. В столице открыли скоростной диаметр. Новый участок МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады уже появился в навигаторе.

Бессветофорная магистраль проходит по 26 районам города с населением более 2,5 миллиона человек. По предварительным оценкам, жители этих районов сэкономят почти 20% времени в пути. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.