Новое транспортное кольцо появится в Москве до конца 2023 года

В Москве до конца 2023 года появится новое транспортное кольцо, состоящее из трех хорд и Южной рокады.

В настоящее время уже открыта Северо-Западная хорда и участок от Открытого до Ярославского шоссе, а Северо-Восточная хорда находится на стадии завершения строительных работ.

О том, как изменится жизнь москвичей, когда новое кольцо замкнется, и что уже сделано за последние годы – в эфире телеканала Москва 24.

